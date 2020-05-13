МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в I квартале 2020 года увеличилась на 3,4%, до 4 571,8 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

За I квартал 2020 года банки Московского региона получили прибыль в размере 305,6 млрд рублей (за аналогичный период 2019 года – прибыль в размере 278,4 млрд рублей). По состоянию на 01.04.2020 общим финансовым результатом деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) являлась прибыль в размере 149,5 млрд рублей (на 01.04.2019 года – убыток в размере 497,2 млрд рублей).