МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Более 2,3 тысячи граждан РФ, получивших ипотечные каникулы, уже завершили их, при этом большинство таких заемщиков благополучно вернулись к графику платежей, сообщил Банк России в среду.

По данным регулятора, в первом квартале 2020 года более 8 тысяч ипотечных заемщиков обратились в банки с заявлением о предоставлении ипотечных каникул в соответствии с законом, который вступил в силу летом 2019 года (Федеральный закон № 76-ФЗ). Всего за время действия закона за отсрочкой или снижением платежей к кредиторам обратились около 24 тысячи заемщиков (в прошлом году в банки поступило 15,5 тысячи требований граждан).

"При этом более 2300 заемщиков уже успели не только получить кредитные каникулы, но и завершить их: в график платежей успешно вернулись 76% из них", — указал регулятор.

В 2020 году был принят новый закон, дающий гражданам право получить отсрочку по выплате ипотеки и других кредитов, если их финансовое положение ухудшилось в связи с пандемией коронавирусной инфекции (Федеральный закон № 106-ФЗ). Ипотечные заемщики могут обратиться за отсрочкой или снижением платежей, используя оба механизма, в том числе по одному и тому же кредиту, однако по новому антикризисному закону условия получения таких каникул проще, но обратиться за ними можно только до 1 октября 2020 года. При этом максимальный размер ипотечного кредита, по которому можно получить ипотечные каникулы по закону, принятому в 2019 году, сейчас составляет 15 миллионов рублей, в то время как по новому закону правительством РФ установлены диапазоны от 2 до 4,5 миллиона рублей в зависимости от региона.

"Мы считаем, что ипотечные каникулы стали эффективным инструментом, который дает заемщикам время восстановить платежеспособность и затем продолжить в нормальном режиме платить по ипотеке. Данные показывают, что заемщики ответственно относятся к предоставленным отсрочкам, что позволяет нам рассчитывать, что новый предложенный механизм также позволит им справиться с возникшими временными трудностями", — отметил руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

Лидерами среди регионов РФ по количеству поступивших в банки заявлений стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Башкирия и Краснодарский край.

Банки в прошлом году и первом квартале 2020 года удовлетворили в среднем более 60% заявок. Значительная часть заявлений, поступивших в этом году (порядка 20%), находится на рассмотрении (требуются дополнительные документы). Что касается отказов, то основные причины — это несоответствие заемщика критериям закона или непредставление необходимых документов, указывает ЦБ.

В первом квартале 2020 года заемщики направили в Банк России более 200 жалоб на отказы банков в предоставлении ипотечных каникул. Изучив жалобы, по некоторым из них регулятор рекомендовал семи кредитным организациям еще раз пересмотреть требования заемщиков — в итоге в каждом из таких случаев требования граждан были удовлетворены, отмечает также ЦБ.