МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Спрос на необеспеченные потребительские займы объемом более 300 тысяч рублей в апреле на фоне ситуации с коронавирусом упал в России на 72% по сравнению с мартом, следует из сообщения Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"В апреле сокращение количества заявок на беззалоговые кредиты в России в недельном разрезе в зависимости от суммы кредита составило от 49% до 72% по отношению к лучшим показателям марта… Наиболее резко упал спрос на крупные займы объемом более 300 тысяч рублей – на 72% от максимальных мартовских показателей", — говорится в сообщении.

Помимо этого, на займы объемом от 30 тысяч до 300 тысяч рублей на пике падения было подано на 60% меньше заявок, на займы до 30 тысяч рублей – на 49% меньше.

При этом спрос на самые небольшие кредиты, до 30 тысяч рублей, показывает наиболее сильную тенденцию к восстановлению. По данным бюро, за неделю с 3 по 19 апреля количество заявок на микрокредиты восстановилось до 71% от мартовского максимума, тогда как на более крупные кредиты – до 63%, 47% и 35% соответственно.

"Спрос на беззалоговые кредиты упал бы еще сильнее, если бы у банков не были развиты онлайн-каналы продаж. Количество онлайн-заявок и снижалось не так резко, и восстанавливается быстрее, хотя и здесь тоже сильнее пострадал спрос на крупные займы. Однако в условиях падения доходов населения и снижения аппетита банков к риску вряд ли стоит ожидать даже в среднесрочной перспективе полного восстановления спроса на потребительские кредиты", — отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.