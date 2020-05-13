МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26229 с погашением в ноябре 2025 года на 91,879 миллиарда рублей при спросе в 141,855 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 108,47% от номинала, доходность по цене отсечения — 5,42% годовых. Средневзвешенная цена составила 108,5473% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,41% годовых.

На следующем безлимитном аукционе в среду министерство предложит инвесторам ОФЗ 26233 с погашением в июле 2035 года.