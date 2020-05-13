МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволит Сбербанку включить в 2020 году в состав основного капитала субординированные кредиты, а ВЭБу – депозиты, права требования по которым переданы правительству РФ при покупке у Банка России пакета акций Сбербанка.

Действующее законодательство предусматривает право кабмина принять в казну РФ права требования ЦБ к Сбербанку по договорам субординированного кредита (до 150 миллиардов рублей), а также к ВЭБу по депозитным договорам (350,45 миллиарда рублей). Данные требования могут быть приняты в казну РФ по их балансовой стоимости на день передачи. Но при этом правовые основания изменять условия соответствующих договоров по переданным в казну требованиям у правительства отсутствуют.

В настоящее время субординированный кредит ЦБ, предоставленный Сбербанку, учитывается в основном капитале банка на основании ожидания приведения его условий в соответствии с соглашениями Базельского комитета по банковскому надзору после его передачи в казну РФ. Исключение данного кредита из расчета собственного капитала в текущих условиях волатильности на финансовых рынках может привести к нарушению установленных нормативов достаточности капитала и окажет сдерживающее влияние на кредитную активность банка.

Поэтому закон предусматривает возможность заключения Минфином соглашения со Сбербанком об изменении условий договоров субординированного кредита в целях создания правовых оснований для его включения в состав источников основного капитала банка. Редакция первого чтения допускала аналогичную возможность и в отношении денежных средств, размещенных в ВЭБе на депозиты.

Однако при ее рассмотрении во втором чтении депутаты поддержали поправку, которая предоставляет Минфину право вместо заключения такого соглашения внести права требования к ВЭБу в качестве имущественного взноса в его капитал. Тем самым было учтено замечание правительства РФ, указавшего, что первоначальная редакция не обеспечивает в необходимой степени возможности восстановления показателей достаточности собственных средств (капитала) ВЭБа до необходимого уровня.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.