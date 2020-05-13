МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Банковские комиссии при оплате картами медицинских услуг с 1 июня по 30 сентября текущего года не превысят 1%, следует из сообщения ЦБ РФ.

"С 1 июня по 30 сентября 2020 года максимальное значение эквайринговой комиссии при оплате медицинских услуг не должно превышать 1%. Такое решение принял 13 мая совет директоров Банка России", — решил ЦБ.

Снижение издержек для медицинских учреждений сейчас особенно важно, подчеркнул регулятор.

Ограничение банковской комиссии распространяется на клиники и больницы, медицинские лаборатории, скорую помощь и лицензированных врачей, занимающихся общей или специализированной медициной. Принятое решение сократить комиссии более чем в 1,5 раза от текущего уровня", — сказано в сообщении Банка России.

Ранее ЦБ ограничил до 30 сентября 2020 года эквайринговые комиссии для онлайн-покупок продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса.