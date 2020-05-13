МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Сбербанк продлевает обслуживание карт, срок действия которых истек с марта текущего года, до момента активации новых, говорится в сообщении банка.

"Сбербанк продлевает обслуживание карт, срок действия которых истек с марта текущего года", — сказано в сообщении. Отмечается, что функционал таких карт будет ограничен операциями по снятию наличных, пополнению карт в банкоматах и оплаты покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода.

В банке отметили, что клиентам, у которых срок действия карт закончился, будут перевыпускать карты, их можно будет активировать в мобильном приложении банка. "После активации перевыпущенной карты, все операции по ней станут доступны, при этом карта с истекшим сроком действия работать не будет", — подчеркнули в Сбербанке.

Забрать новый "пластик" из отделения банка клиент может в течение четырех месяцев с момента ее доставки в офис.

"Мы решили продлить срок действия карт для клиентов, кто не воспользовался сервисом digital-активации перевыпущенной карты. Для тех клиентов, кому непривычно пользоваться онлайн сервисами, мы сохранили возможность использования карты без необходимости совершения дополнительных действий. Нам важно, чтобы всем категориям клиентов было максимально комфортно использовать карту без необходимости посещения офисов банка", — прокомментировал управляющий директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Игорь Ковалев.