МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Величина депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) в банках Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в I квартале 2020 года выросла на 7,8%, до 16 972,0 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Вклады населения увеличились на 4,4%, до 15 123,4 млрд рублей, при этом значимость показателя в совокупных пассивах кредитных организаций снизилась с 24,5% до 23,4%.

В I квартале 2020 года рублевая составляющая депозитов, привлеченных от юридических лиц, снизилась (с 73,8% до 69,9%), как и доля рублевых депозитов физических лиц (с 74,6% до 71,9%) в условиях ослабления курса рубля к основным иностранным валютам.

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах выросли на 22,5%, до 7 840,1 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах кредитных организаций региона за I квартал 2020 года увеличился с 10,8% до 12,1% на 01.04.2020.