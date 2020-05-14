МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Задолженность по кредитам, предоставленным банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), в I квартале 2020 года выросла на 6,7%, до 31 509,6 млрд рублей, в основном за счет существенно превышающего среднемесячные значения прироста в марте 2020 года, сообщили в агентству "Прайм" ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом удельный вес показателя в совокупных активах снизился до 48,7% (на 01.01.2020 – 50,0%).

За I квартал 2020 года кредиты, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), увеличились на 6,7%, до 19 202,9 млрд рублей, при этом их удельный вес в активах уменьшился с 30,4% до 29,7% на 01.04.2020.

Розничные кредиты в анализируемом периоде выросли на 4,6%, до 9 493,3 млрд рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций уменьшилась с 15,4% до 14,7%. Доля рублевой составляющей в общей задолженности по кредитам физическим лицам по состоянию на 01.03.2020 составила 99,1%.