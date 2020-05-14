МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России в первом квартале 2020 года выросла в годовом выражении на 15% — до 145 миллионов евро, доналоговая прибыль увеличилась на 15,6% — до 185 миллионов евро, следует из финансовой отчетности банка.

Чистый процентный доход RBI в России вырос на 17,6% в годовом выражении и составил 207 миллионов евро. Операционная прибыль банка в РФ составила 316 миллионов евро, увеличившись на 19,2%.

Консолидированная прибыль RBI за первый квартал сократилась на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 177 миллионов евро. Прибыль на акцию составила 0,49 евро против 0,64 евро годом ранее. Чистый процентный доход составил 881 миллион евро, увеличившись на 6,8%.

Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International действует на территории ряда стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников насчитывает около 48 тысяч человек. Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.