МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Объем операций, совершенных по картам "Мир" в 2019 году, вырос по сравнению с 2018 годом в 1,6 раза, говорится в годовом отчете Банка России.

По данным ЦБ, к началу 2020 года кредитными организациями было выпущено около 73 миллионов карт "Мир" (в 1,4 раза больше, чем годом ранее), что составило 25,2% от общероссийской эмиссии платежных карт.

"В 2019 году с их использованием было совершено 9,2 триллиона операций на сумму 17,5 триллиона рублей (рост в 1,7 раза по количеству и в 1,6 раза по объему)", — сказано в документе.

Доля внутрироссийских операций по картам "Мир" в общем объеме операций с платежными картами увеличилась с 14,5% в 2018 году до 19,3% в 2019 году. В структуре операций по количеству преобладали операции по оплате товаров и услуг (73,6%), а их стоимостный объем составил 26,1%. По сравнению с 2018 годом количество и объем таких операций выросли в 1,8 и 1,7 раза соответственно.

Продолжилось развитие программ лояльности (кешбэк-сервис) платежной системы "Мир". На 1 января 2020 года в указанной программе зарегистрировано 12,2 миллиона карт, а на 1 января 2019 года было всего 4,5 миллиона карт.