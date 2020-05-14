МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Средневзвешенная доходность негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по портфелю пенсионных накоплений в 2019 году составила 10,7%, по портфелю пенсионных резервов — 8,1%, говорится в годовом отчете Банка России.

В 2018 году аналогичные показатели составили 0,1% и 5,6% соответственно.

"Рост доходности был обусловлен динамикой фондового рынка, а также снижением Банком России ключевой ставки. При этом средневзвешенная доходность инвестирования средств пенсионных накоплений НПФ впервые за последние пять лет превысила результаты инвестирования пенсионных накоплений ПФР по расширенному портфелю", — говорится в отчете.

Инвестиционный портфель пенсионных средств НПФ на конец 2019 года составил 4,273 триллиона рублей. Портфель пенсионных накоплений НПФ за год увеличился на 10,1%, до 2,858 триллиона рублей, портфель пенсионных резервов – на 12,1%, до 1,414 триллиона рублей.

Основными составляющими портфеля пенсионных накоплений НПФ являются корпоративные облигации и государственные ценные бумаги РФ (их доли на конец года составили 51,5% и 29,9% соответственно), портфеля пенсионных резервов – корпоративные облигации, инвестиционные паи ПИФов и государственные ценные бумаги РФ (44,5%, 17% и 12,9% соответственно).

НПФы в 2019 году продолжили улучшать кредитное качество активов: доля активов без рейтинга в совокупном портфеле пенсионных накоплений фондов составила 1,6% (-0,8 процентного пункта по итогам года), в совокупном портфеле пенсионных резервов – 19,9% (-2,6 процентного пункта по итогам года).

"Этому в том числе способствовали вывод из инвестиционных портфелей НПФ активов с низким качеством в целях выполнения НПФ регуляторных требований, необходимость с 1 января 2019 года прохождения НПФ стресс-тестирования с учетом деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, а также требование о раскрытии полной структуры инвестиционных портфелей НПФ (с 2019 года действует требование о раскрытии портфелей НПФ по классам активов, с 1 июля 2021 года вступает в силу требование о раскрытии информации о вложениях НПФ в разрезе выпусков ценных бумаг)", — отмечают в ЦБ.

Концентрация отрасли продолжает расти, в том числе за счет продолжающейся консолидации рынка вокруг крупных НПФ. "В связи с этим следует отметить, что консолидация отрасли также может способствовать росту доходности портфеля пенсионных средств НПФ вследствие эффекта масштаба, который позволяет сокращать управленческие и комиссионные расходы НПФ", — говорится в отчете.