МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Российские банки выдали зарплатных кредитов под 0% на сумму 27 миллиардов рублей, сообщила в четверг пресс-служба министерства экономического развития.

Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%. Впоследствии эта программа была распространена на средний и крупный бизнес.

"По данным мониторинга по 31 банку, подписавшему соглашение с Минэкономразвития, на 12 мая выдано 27 миллиардов рублей по 10809 договорам на беспроцентные кредиты на поддержку занятости", — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, на минувшей неделе, по состоянию на 6 мая, банками было выдано кредитов на сумму 21 миллиард рублей по 8 тысячам договоров. Таким образом, сумма выданных кредитов увеличилась по сравнению с предыдущем мониторингом на 6 миллиардов рублей.

"К настоящему времени поступление заявок от банков на участие в программе финансирования под 0% продолжается — в Минэкономразвития поступило уже 52 заявки (на общую сумму выдачи кредитов 32 миллиарда рублей)", — добавили в пресс-службе министерства.

В настоящий момент в программе участвует 40 банков.