МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Банк "Открытие" на фоне распространения коронавируса в России полностью закрыл выдачи экспресс-кредитов малому и среднему бизнесу, а также ограничил кредитование наиболее рискованных розничных сегментов, заявил глава кредитной организации Михаил Задорнов.

"Мы полностью закрыли экспресс-кредитование (МСП — ред.). Это фактически работа по упрощенной схеме, это зачастую не наши клиенты сейчас. Это способ привлечения новых. Мы не рискуем это делать", — сказал он в ходе онлайн-конференции "Банки в новой реальности: вызовы и взгляд в будущее".

"И мы существенно ограничили розницу, грубо говоря, мы отрезали примерно 20-25% наиболее рискованных сегментов. Это, конечно, сказывается на выдачах сейчас, на апреле-мае-июне. А дальше будем смотреть", — добавил Задорнов, отметив, что в розничном сегменте наиболее серьезно затронуты кредиты наличными.

Он подчеркнул, что недавно банк утвердил пересмотренный бизнес-план. Банк ожидает, что его корпоративное кредитование вырастет по итогам года "за 25%". При этом планы по росту розничного кредитования банк снизил — с 50% до 33-35%, говорит Задорнов.