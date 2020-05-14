МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Доходность инвестирования ВЭБом средств пенсионных накоплений в первом квартале 2020 года составила 4,61% годовых по расширенному инвестиционному портфелю, говорится в сообщении госкорпорации.

ВЭБ управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых "молчунов"). По умолчанию он инвестирует эти средства по расширенному инвестиционному портфелю. Вместе с тем гражданин может подать заявление в ПФР о выборе портфеля государственных ценных бумаг.

"По итогам первого квартала 2020 года доходность размещения государственной управляющей компанией (ГУК) ВЭБ.РФ пенсионных накоплений составила 4,61% по расширенному портфелю и 6,98% по портфелю госбумаг. Показатели доходности по портфелям ГУК выше инфляции в годовом выражении, которая по данным Росстата по итогам марта 2020 года составила 2,5%", — сообщила госкорпорация.

В первом квартале 2019 года доходность по расширенному портфелю составила 7,66%, по портфелю госбумаг — 11,72%.

"Непростой для всех участников рынка квартал ГУК ВЭБ.РФ завершила с существенным превышением инфляции по доходности размещения накоплений. Несмотря на негативную рыночную конъюнктуру на фоне сокращения мирового спроса на нефть и COVID-19, ключевая задача ГУК ВЭБ.РФ — обеспечение безусловной сохранности накоплений — по итогам квартала выполнена. "Молчуны" – в плюсе, их накопления растут", — приводятся в сообщении слова заместителя председателя ВЭБа Сергея Лыкова.

По итогам первого квартала 2020 года доходы от размещения ВЭБом пенсионных накоплений составили 20,8 миллиарда рублей по расширенному портфелю и 559,5 миллиона рублей по портфелю госбумаг.