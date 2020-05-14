МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Сбербанк подключит всех клиентов к Системе быстрых платежей (СБП) в начале июня, в настоящее время сервис доступен только части клиентов, сообщили РИА Новости в крупнейшем российском банке.

Сбербанк подключился к СБП в конце марта. Накануне корреспондент РИА Новости обратил внимание на то, что в приложении одного из российских банков появилась опция перевода денежных средств в Сбербанк через систему. Однако при попытке перевода средств клиенту Сбербанка было указано, что он не найден.

"В настоящий момент сервис уже доступен ряду клиентов по всей стране и тиражирование сервиса продолжается. Ожидается, что к началу июня сервис станет доступен всем клиентам Сбербанка в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" на платформах iOS и Android", — сообщили в банке.

В Национальной системе платежных карт РИА Новости прокомментировали, что крупнейший российский банк начал поэтапное предоставление сервиса с 13 мая. "По информации банка, раскрытие этого функционала на всех клиентов займет некоторое время. Процедура дает возможность осуществлять как исходящие переводы через СБП, так и принимать входящие. Для этого необходимо оформить соответствующее согласие", — пояснили в НСПК.

СБП Банка России позволяет переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. В перспективе в рамках системы планируется активно развивать и другие способы оплаты, в том числе настроив автоматическую подписку. По закону, системно значимые кредитные организации должны были присоединиться еще в прошлом году. Из них только Сбербанк не успел стать участником СБП в установленный срок.