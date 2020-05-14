МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Банки РФ во втором и третьем кварталах ожидают дальнейшего ужесточения условий кредитования для основных категорий заемщиков на фоне снижения спроса на заемные средства, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Ликвидность банковского сектора".

Как сказано в обзоре регулятора, в первом квартале условия кредитования ужесточились в корпоративном и розничном сегментах, преимущественно за счет заметного повышения требований к финансовому положению заемщиков.

"В II и III кварталах банки-респонденты ожидают дальнейшего ужесточения условий для всех основных категорий заемщиков, в значительной мере за счет неценовых условий, на фоне снижения спроса на заемные средства", — указывает ЦБ.

Структурный профицит ликвидности российской банковской системы в апреле снизился на 0,9 триллиона рублей — до 1,4 триллиона рублей.

"В апреле структурный профицит ликвидности снизился до 1,4 триллиона рублей (-0,9 триллиона рублей). Этому способствовали продолжившийся рост, хотя и меньшими темпами, объема наличных денег в обращении и рост величины обязательных резервов в результате валютной переоценки обязательств кредитных организаций", — сказано в документе.

Регулятор по итогам года ожидает профицит ликвидности банков РФ на уровне 2,2-2,8 триллиона рублей. Данный прогноз учитывает влияние операций в рамках реализации бюджетного правила.