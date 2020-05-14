МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Ставки по кредитам юрлицам и долгосрочным ссудам россиян в дальнейшем продолжат снижение под влиянием смягчения денежно-кредитной политики, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ.

Банк России в апреле снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в мае сообщила, что регулятор допускает вариант снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт на следующем заседании в июне.

"В ближайшие месяцы сохранению тенденции к снижению ставок по кредитам нефинансовым организациям будут способствовать, во-первых, смягчение денежно-кредитной политики, во-вторых, расширение программ рефинансирования, в первую очередь кредитов, предоставленных субъектам МСП", — сказано в документе.

Отмечается, что можно ожидать дальнейшего снижения долгосрочных ставок в розничном кредитовании, в основном за счет ставки по ипотеке, обусловленной смягчением денежно-кредитной политики, а также реализацией госпрограммы субсидирования ставок.

"В краткосрочном же сегменте возможна пауза в снижении ставок на фоне более осторожного и взвешенного подхода к оценке рисков со стороны как банков, так и потенциальных заемщиков", — указали в ЦБ.