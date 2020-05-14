МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Российские банки в условиях экономического кризиса начали предъявлять повышенные требования к ипотечным заемщикам и объектам залога, рассказали РИА Недвижимость представители риелторских компаний.

По данным компании "Метриум", за последний месяц (с 13 апреля по 13 мая) доля одобренных ипотечных заявок во многих банках осталась на прежнем уровне. Например, в ВТБ и в Альфа-банке этот показатель составляет 63%, в "Абсолют банке" – 69%.

При этом управляющий партнер компании Мария Литинецкая отметила ужесточение условий андеррайтинга. "Отказы стали получать работники сферы услуг: туризма, гостиничного бизнеса, индустрии развлечений, логистики, перевозок", — уточнила она, добавив, что пока эта тенденция не сильно повлияла на итоговую расстановку сил — по ее словам, люди, потерявшие прежний уровень доходов или опасающиеся увольнения, сами предпочли отложить решение о покупке жилья до лучших времен.

По наблюдениям председателя совета директоров компании "Бест-новострой" Ирины Доброхотовой, доля ободрений кредитов в последнее время не уменьшилась, но общее количество заявок снизилось. Это связано и с режимом самоизоляции, и с тем, что люди сейчас в принципе пересматривают свои жизненные планы и оценивают, готовы ли взять на себя кредитные обязательства на столь длительные сроки, пояснила она. Кроме того, по ее словам, банки сейчас рассматривают заявки на кредит более тщательно, пристально оценивая платежеспособность потенциальных заемщиков.

Руководитель отдела ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков называет нынешнюю ситуацию стабильной, не отмечая каких-либо сложностей, связанных с одобрением ипотеки. В то же время, обратил внимание он, некоторые банки ужесточили требования для индивидуальных предпринимателей и бизнеса, увеличили первоначальный взнос для ипотеки с 10% до 20%, а также скорректировали требования к условиям выдачи кредитов по двум документам.

В компании We Know фиксируют рост интереса покупателей к ипотечным продуктам, в том числе связанный со стартом программы субсидируемой государством ипотеки и целым рядом совместных предложений банков и девелоперов, например, предлагающих погашение за счет застройщиков процентов по кредиту в первые полгода или год. При этом, представитель компании, согласился с оценкой коллег, считающих, что банки сейчас предъявляют более жесткие требования как к самим заемщикам, так и к объектам кредитования. "Речь может идти и как о размере ежемесячного дохода, так и его стабильности в перспективе: например, некоторые банки обращают внимание на отрасль, в которой работает потенциальный заемщик, а также могут запросить дополнительное подтверждение дохода у частных предпринимателей", — сказал он.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам апреля доля одобрений ипотечных кредитов сократилась в годовом выражении в 1,2-1,3 раза — до 55,2%. "Связано это в первую очередь с тем, что банки минимизируют риски, ужесточая андеррайтинг, включая в стоп-листы заемщиков из наиболее пострадавших отраслей", — считает гендиректор компании "Русипотека" Альберт Ипполитов. При этом он выразил надежду, что по мере восстановления экономики вырастет и доля одобрений кредитов.