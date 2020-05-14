МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Джек Ма, основатель интернет-компании Alibaba, потерял первое место в списке самых богатых людей Китая, уступив его основателю телекоммуникационной фирмы Tencent Ма Хуатэну, пишет журнал Forbes.

"Ма Хуатэн из Tencent обошел Джека Ма из Alibaba и вновь стал самым богатым человеком Китая после того, как акции его… компании выросли в цене на 14% в этом году", — указывает журнал.

По состоянию на четверг состояние Ма Хуатэна составляет 48,3 миллиарда долларов, а Джека Ма — 41,2 миллиарда. До этого основатель Tencent занимал первое место в списке в начале марта, когда его капитал достиг 44,5 миллиарда долларов.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

Китайская корпорация Tencent, основанная в 1998 году, — создатель популярного мессенджера WeChat и ряда популярных онлайн-игр, среди которых Honor of Kings, ей также принадлежит стриминговый сервис Tencent Music.