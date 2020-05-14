МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Объем бесконтактных платежей в России в 2019 году вырос в 2,4 раза, при оплате товаров и услуг такая технология использовалась в 55,4% случаев, говорится в годовом отчете Банка России.

"В 2019 году сохранялись высокие темпы роста платежей с использованием бесконтактных технологий: в 2,3 раза по количеству — до 18,4 миллиарда операций и в 2,4 раза по объему, до 13,4 триллиона рублей. Большая их часть совершалась с использованием поддерживающих бесконтактные технологии платежных карт – 14 миллиардов операций на сумму 10,2 триллиона рублей. Другой способ бесконтактной оплаты – оплата мобильными устройствами через pay-сервисы – в 2019 году использовался в 1,4 раза чаще, чем годом ранее. Количество таких операций достигло 4,4 миллиарда, объем вырос до 3,3 триллиона рублей. При оплате товаров и услуг более половины (55,4%) платежей совершалось с использованием бесконтактной технологии", — сказано в документе.

По сравнению с 2018 годом количество операций, совершенных клиентами кредитных организаций с использованием электронных технологий, увеличилось почти на треть — до 45,2 миллиарда распоряжений, объем – на 10,7%, до 749,6 триллиона рублей. Из 100 операций 98 совершались с использованием электронной технологии – стоимостный объем таких операций превысил 92%.

Общее количество выпущенных российскими кредитными организациями платежных карт возросло на 4,9% и на 1 января 2020 года достигло 285,8 миллиона, или 1,9 карты на одного жителя. По итогам 2019 года с их использованием на территории страны и за ее пределами было совершено 42,3 миллиарда операций на сумму 92,6 триллиона рублей (увеличение на 30,9% по количеству и 18,9% по объему).

"Опережающий рост безналичных операций платежными картами (на 34,6% по количеству и 28,1% по объему) по сравнению со снятием наличных денег (снижение на 3,4% по количеству и рост на 2,6% по объему) способствовал увеличению в структуре их использования доли безналичных операций: в общем количестве – до 92,7%, в общем объеме – до 68,8%. Карты использовались для совершения безналичных операций в 13 раз чаще, чем для снятия наличных денег. При этом из 100 безналичных операций 84 совершались в организациях торговли и услуг, а по стоимости доля платежей за товары и услуги составила 42,1%", — подсчитали в ЦБ.

К концу 2019 года большинство (88%) платежных терминалов и почти 40% банкоматов поддерживали бесконтактные технологии. За год количество таких устройств выросло на 12 и 80,9% соответственно. Количество выпущенных кредитными организациями бесконтактных карт за год выросло в 1,6 раза и на 1 января 2020 достигло 169,3 миллиона (почти 60% от общего количества платежных карт). В среднем на одного жителя приходилось 1,2 бесконтактной карты, тогда как на начало 2019 года – 0,7.