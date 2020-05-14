ЛОНДОН, 14 мая — ПРАЙМ. Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти 2 июля сложит полномочия, новый глава будет избран акционерами финансового института осенью, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕБРР.

"Президент Чакрабарти завершит свой второй и последний срок 2 июля 2020 года. Первый вице-президент Юрген Ригтеринк возглавит ЕБРР в качестве исполняющего обязанности до тех пор, пока не будет избран постоянный преемник", — сообщили в банке.

Ожидается, что выборы президента, на пост которого в настоящее время претендуют несколько кандидатов, состоятся осенью, дата собрания акционеров будет определена позже.