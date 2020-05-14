МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Российские банки рассчитывают выдать до 250 миллиардов рублей кредитов под 2% по новой программе поддержки занятости в отраслях, пострадавших от коронавируса, сообщил руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута в ходе онлайн-совещания с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник объявил о запуске с 1 июня специальной кредитной программы поддержки занятости под 2%. Если компания сохранит занятость на уровне 90%, весь кредит и проценты по новой программе спишут.

"Банки рассчитывают выдать по этой программе до 250 миллиардов рублей", — цитирует Мамуту пресс-служба бизнес-омбудсмена.

По его словам, уже действующая программа выдачи зарплатных кредитов под 0% и вновь объявленная программа по выдаче кредитов под 2% не противоречат друг другу, а "перетекают друг в друга".

Мамута пояснил, что нет запрета на получение кредитов по обеим программам одновременно. "Если не произойдет изменений, то нынешняя программа правительства в проекте предполагает возможность рефинансирования и тех кредитов, которые выдавались под 0%", — указал представитель ЦБ.