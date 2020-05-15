МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Составить общее представление о надежности банка и понять, не грозит ли ему банкротство, может даже человек, не обладающий специальными знаниями. Есть несколько серьезных признаков ухудшения финансового положения банка, например, низкий кредитный рейтинг, слишком высокие ставки привлечения депозитов или большое количество негативных отзывов, рассказал агентству "Прайм" младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский.

По его словам, о положении банка говорят действия рейтинговых агентств. "Если банк имеет рейтинг ниже ruBB- и его вдруг понижают дополнительно. Обычно в тексте релиза рейтингового агентства указываются конкретные причины таких действий", — объяснил эксперт.

Начало привлечения банком вкладов населения при помощи агрессивной рекламы или по ставкам, существенно выше рыночных, тоже должно вызвать подозрения. "Эта тактика часто, но не всегда, используется для маскировки скрытых проблем банка или последующего вывода средств", — добавил Путиловский.

По данным Центробанка, средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду мая составила около 5,51% годовых против примерно 5,36% за третью декаду апреля.

Насторожить должно и массовое появление негативных отзывов пользователей на сайтах-агрегаторах банковских услуг. Эксперт уточнил, что отзывы при этом связаны с отказом или усложнением процесса возврата вкладов по любым причинам, включая технические.

Наконец, массовые негативных публикаций в СМИ, исключая "желтую" прессу, — повод серьезно задуматься о надежности банка. "Мощная информационная атака может вызвать отток средств и проблемы с ликвидностью даже у банков со средним уровнем устойчивости", — объяснил Путиловский.

Вклады населения в апреле выросли на 0,8% после падения на 1% в марте, сообщил ЦБ. Основной рост пришелся на конец месяца. Центробанк связывает это в том числе с выплатами зарплаты и начислением процентов по счетам.​