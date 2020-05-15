МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Величина межбанковских кредитов, полученных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в I квартале 2020 года увеличилась на 0,6%, до 6 633,7 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Динамику показателя определил рост МБК, привлеченных от банков-нерезидентов (на 11,4%, до 782,0 млрд рублей). Доля средств, заимствованных кредитными организациями региона на межбанковском рынке, в анализируемом периоде уменьшилась с 11,2% до 10,2% на 01.04.2020.

Задолженность по выданным межбанковским кредитам за I квартал 2020 года выросла на 8,6%, до 7 459,9 млрд рублей. Динамику показателя определило в основном увеличение задолженности по МБК, предоставленным кредитным организациям-нерезидентам (на 28,3%, до 2 009,0 млрд рублей). Доля МБК в активах банков практически не изменилась (11,5% на 01.04.2020).



