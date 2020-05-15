МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства в I квартале 2020 года увеличились на 4,6%, до 6 770,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом их удельный вес в активах несколько уменьшился с 11,0% до 10,5% на 01.04.2020. На динамику показателя в значительной степени повлияло увеличение вложений в долговые обязательства нефинансовых организаций-нерезидентов, а также в долговые обязательства, переданные без прекращения признания, которые используются при проведении операций РЕПО. Объем портфеля долевых ценных бумаг на 01.04.2020 составил 343,7 млрд рублей, сократившись за I квартал 2020 года на 6,9%, что в первую очередь было вызвано снижением вложений в долевые ценные бумаги российских нефинансовых организаций.



