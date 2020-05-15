МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых частными лицами, превысило 2 миллиона, говорится в сообщении Московской биржи.

"Общее количество физических лиц с брокерскими счетами составляет 5 миллионов человек на 15 мая 2020 года, число открытых ИИС – свыше 2 миллионов", — указывается там же.

"У нас количество физических лиц, участвующих в торгах, растет. Количество физических лиц на рынке акций выросло до такого уровня, когда отток иностранцев с этого рынка в значительной мере компенсировался входом русского частного инвестора в покупку наших домашних акций… Мы считаем это (приход частных инвесторов – ред.) хорошей, здоровой долгосрочной тенденцией", — прокомментировал журналистам финансовый директор Московской биржи Максим Лапин.

В том числе только с начала этого года были открыты 583 тысячи новых ИИСов, при этом на долю брокерских счетов приходится 88% из них, а счета доверительного управления (ИИС-ДУ) составляют оставшиеся 12%, уточняется в сообщении биржи.

Также с начала года число частных инвесторов с брокерскими счетами увеличилось примерно на 1 миллион человек, в среднем на 258 тысяч ежемесячно, в то время как в прошлом году это количество в месяц прибавлялось на 159 тысяч счетов. Количество физических лиц, совершавших хотя бы одну сделку в течение месяца, в апреле составило 597 тысяч человек, уточняется там же.