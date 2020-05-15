МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ уточнило сумму перечислений ЦБ в бюджет от сделки по Сбербанку до 1 июня: она составит 1,066 триллиона рублей вместо 1,05 триллиона, о которых сообщалось ранее. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

При этом оставшуюся часть дохода следует перечислить до 1 декабря 2023 года денежными средствами с учетом размера фактически понесенного Банком России убытка от продажи в 2020-2023 годах акций банков, в отношении которых ЦБ принимал меры по предупреждению банкротства.

Минфин в начале апреля купил у ЦБ контрольный пакет Сбербанка в размере 50% плюс одна акция за 2,14 триллиона рублей. Регулятор тогда передал правительству 50% акций банка, а одну акцию оставил у себя для заключения акционерного соглашения с кабмином. На прошлой неделе ЦБ сообщил, что подписал с правительством акционерное соглашение по Сбербанку и передал кабмину свою последнюю акцию банка. Акционерное соглашение будет действовать до 30 апреля 2023 года.