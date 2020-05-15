МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России в I квартале 2020 года выросла на 35,5%, до 4 315,1 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Увеличение произошло в первую очередь за счет роста средств на депозитах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.04.2020 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года несколько увеличилась до 6,7% (6,1% – на 01.04.2019).