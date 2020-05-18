МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Основатель крупнейшего китайского ритейлера Alibaba Group Джек Ма покидает совет директоров SoftBank, говорится в сообщении компании.

Бизнесмен покидает руководящие должности для того, чтобы заняться благотворительностью в сфере образования, отмечается в сообщении SoftBank.

Полномочия Ма, а также полномочия 10 других членов совета директоров, закончатся 25 июня. В этот день на ежегодном собрании SoftBank будет предложено три новых кандидатуры в совет, число членов правления таким образом вырастет с 11 до 13 человек.

Вместо него SoftBank предложил назначить трех новых членов вета:

Финансового директора SoftBank Есимицу Гото

Исполнительного директора Cadence Design Systems Лип-Бу Тана



Профессора Waseda Business School Юко Кавамото.



Напомним, что в сентябре прошлого 2019 года Ма покинул пост главы совета директоров Alibaba.

Основатель SoftBank Масаеси Сон был одним из инвесторов Alibaba.

В декабре 2019 года совет директоров SoftBank покинул основатель сети магазинов Uniqlo (базируется в Японии) Тадаси Янаи, он пробыл в совете 18 лет.