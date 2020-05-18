МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Основатель крупнейшего китайского ритейлера Alibaba Group Джек Ма покидает совет директоров SoftBank, говорится в сообщении компании.
Бизнесмен покидает руководящие должности для того, чтобы заняться благотворительностью в сфере образования, отмечается в сообщении SoftBank.
Полномочия Ма, а также полномочия 10 других членов совета директоров, закончатся 25 июня. В этот день на ежегодном собрании SoftBank будет предложено три новых кандидатуры в совет, число членов правления таким образом вырастет с 11 до 13 человек.
Вместо него SoftBank предложил назначить трех новых членов вета:
- Финансового директора SoftBank Есимицу Гото
- Исполнительного директора Cadence Design Systems Лип-Бу Тана
- Профессора Waseda Business School Юко Кавамото.
Напомним, что в сентябре прошлого 2019 года Ма покинул пост главы совета директоров Alibaba.
Основатель SoftBank Масаеси Сон был одним из инвесторов Alibaba.
В декабре 2019 года совет директоров SoftBank покинул основатель сети магазинов Uniqlo (базируется в Японии) Тадаси Янаи, он пробыл в совете 18 лет.
https://1prime.ru/finance/20200518/831462785.html