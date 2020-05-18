МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Сбербанк снизил ставки по ипотеке для военных на 0,4 процентного пункта — до 8,4% годовых, говорится в сообщении банка.

"Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих на 0,4 процентного пункта. Оформить военную ипотеку по ставке 8,4% годовых можно с 18 мая 2020 года", — сказано в сообщении.

Отмечается, что максимальная сумма ипотечного кредита увеличена с 2 629 000 до 2 788 000 рублей. Программа "Военная ипотека" позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке, жилой дом с землей или таун-хаус.

Сбербанк ранее уже снизил ставки по основным ипотечным программам. Снижение составило до 0,8 процентного пункта при регистрации сделок в электронном виде. Теперь приобрести квартиру в новостройке можно по ставке от 5,9% годовых, на вторичном рынке — от 7,8% годовых.