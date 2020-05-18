МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Валютная переоценка обеспечила значительный номинальный прирост вкладов, однако в реальности они сократились. Крупные банки, почти как всегда, показали наиболее сильную динамику.

В целом динамика депозитов физических лиц в первом квартале оказалась слабой, несмотря на неплохой прирост в номинальном выражении. Согласно данным Банка России, объем вкладов населения за квартал вырос в номинальном выражении на 3%, а в реальном выражении наблюдалось снижение на 1,7%. При этом реальные квартальные темпы прироста оказались худшими с начала 2014 года, когда по итогам первого квартала снижение в реальном выражении составило порядка 3%. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, рост в номинальном выражении связан с ослаблением рубля, а значительное снижение депозитов в реальном выражении в 2020 году объясняется ситуацией, вызванной пандемией коронавируса. Во-первых, из-за ослабления национальной валюты часть населения старалось сохранить свои сбережения от инфляции, что несколько увеличило крупные покупки. Также из-за карантинных мер население сняло определенную часть денег с вкладов и счетов, и стало их хранить в наличной форме. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в ближайшие месяцы темпы прироста депозитов будут слабыми. С одной стороны, в условиях нарастающего кризиса начали снижаться реальные доходы населения. С другой стороны, для поддержания экономики Банк России снизил ключевую ставку и заявил о еще одном возможном снижении, что в конечном итоге снизит склонность к сбережению из-за снижения процентных ставок по депозитам.

В целом же за последние 12 месяцев (с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года) объем депозитов в банках вырос в реальном выражении на 7,6%. Для сравнения, на 1 января 2020 года реальный прирост за 12 месяцев составлял 10,2%, и 6,5% на 1 апреля 2019 года. Таким образом, из-за самоизоляции и ослабления рубля реальная динамика депозитов на скользящем отрезке оказалась на уровне начала 2019 года.

Валютная переоценка повысила концентрацию депозитов

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ "Прайм" провело анализ и подготовило рейтинг банков России по объему депозитов физических лиц на 1 апреля 2020 года. В рейтинг включены 349 банков (которые включены в реестр системы страхования вкладов), привлекающих средства населения и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика составления рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей банков.

Согласно результатам исследования, в первом квартале 2020 года вклады населения выросли в номинальном выражении у 196 кредитной организации или у 56% банков представленных в рейтинге. Для сравнения, за аналогичный период 2019 и 2018 годов таких было 31% и 43% соответственно. Таким образом, доля банков с приростом вкладов в 2020 году оказалась достаточно большой по меркам начала года, что однако объясняется ослаблением рубля и соответственно валютной переоценкой. Поэтому данный факт нельзя трактовать в позитивном ключе в части развития банковского сектора.

Среди разных размерных групп из ТОП-300 банков, ранжированных по размеру депозитов и разделенных по сто банкам, почти все группы характеризовались одинаковой долей банков с приростом вкладов населения, но результат крупных банков был немного лучше. Так, у банков из ТОП-100 прирост депозитов наблюдался у 61% банков. Стоит отметить, что у самых крупных кредитных организаций из рейтинга доля с приростом была еще выше, так, у ТОП-25 банков прирост наблюдался у 72%. При этом у банков во второй сотне (с 101 по 200 места) доля банков с приростом депозитов была чуть меньше – 58%. У банковской группы с 201 по 300 места приростом вкладов населения характеризовалось 50% банков.

Крупные банки не только характеризовались лучшей положительной динамикой в количественном отношении, но и в целом более высокими темпами прироста вкладов. Объем вкладов, который контролирует ТОП-100 банков, относительно результата этих же банков на 1 января 2020 года, увеличился на 3,2%. У банков второй сотни (с 101 по 200 места) прирост суммарных депозитов был заметно меньше – 1,7%. В свою очередь у банков с 201 по 300 места депозиты в перовом квартале выросли на 1,6%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, хороший результат крупных банков, как уже упоминалось выше, обусловлен большей долей валютных вкладов и соответственно большим эффектом валютной переоценки. Также в условиях самоизоляции конкурентным преимуществом крупных банков является развитая сеть банкоматов.

Разница в динамике депозитов физических лиц в разных размерных группах привела к дальнейшему росту концентрации средств населения. Доля ТОП-10 кредитных организаций на рынке вкладов в первом квартале 2020 года увеличилась на 0,4 процентных пункта до 78,9% на 1 апреля 2020 года. На ТОП-25 банков в текущем рейтинге приходится уже 89,1% депозитов (+0,2 процентного пункта за квартал). При этом доля ТОП-100 выросла на 0,1 процентного пункта до 98,4%.

Иностранные банки показали наибольший номинальный прирост вкладов

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, первый квартал стал наиболее удачным для иностранных банков в плане привлечения средств физических лиц. По расчетам экспертов РИА Рейтинг, суммарный объем депозитов у иностранных банков в начале 2020 года увеличился на 6,2%. Тогда как депозиты у госбанков выросли на 3,2%, а у частных банков прирост составил +2,5%. Стоит отметить, что исторически в иностранных банках высокая доля валютных депозитов, поэтому высокие темпы прироста депозитов на балансах иностранных банков во многом объясняются валютной переоценкой.

Первая десятка крупнейших банков за последние 12 месяцев, по состоянию на 1 апреля 2020 года, изменилась не очень сильно. В число 10 крупнейших вернулся Промсвязьбанк, которыйв текущем рейтинге занимает 9-е место. Стоит отметить, что Промсвязьбанк последний раз был в первой десятке в октябре 2018 года. При этом укрепить свои позиции банк смог благодаря росту депозитов на 52% за год, что стало наибольшим приростом в ТОП-50 банков. Также укрепить свои позиции в первой десятке смог Банк ГПБ (Газпромбанк), который за год поднялся на две позиции и в текущем рейтинге занимает 3-е место. С другой стороны, банками которые не смогли удержать свои позиции стали: Россельхозбанк и Совкомбанк. В рейтинге на 1 апреля Россельхозбанк занимает 5-е место (-2 позиции), а Совкомбанк – 10-е место (-1 позиция). Почта Банк и вовсе покинул первую десятку и в текущем рейтинге расположился на 11-м месте.

Среди банков из первой сотни наибольшим приростом депозитов в абсолютном выражении характеризовался Сбербанк, вклады населения которого в первом квартале увеличились на 290 миллиардов рублей. Вторым по масштабам прироста стал Банк ВТБ, прирост средств на счетах физических лиц которого составил 238 миллиардов рублей. Третьим и четвертым банками по приросту вкладов в первом квартале стали Банк ГПБ (Газпромбанк) и Райффайзенбанк, а объем вкладов у них увеличился на 97 и на 59 миллиардов рублей соответственно. Замыкает пятерку банков по приросту депозитов в абсолютном выражении Россельхозбанк, депозиты которого за квартал выросли на 51 миллиардов рублей. Таким образом, четыре из пяти банков с наибольшим приростом – госбанки, хотя в целом данный тип банков не смог опередить иностранные банки. Стоит отметить, что первая пятерка обеспечила чуть более 85% суммарного номинального прироста депозитов банковского сектора.

Наибольшим сокращением депозитов среди ста крупнейших банков характеризовался СМП Банк, вклады у которого за первый квартал уменьшились на 13 миллиардов рублей. Также значительное снижение депозитов наблюдалось у Мособлбанка, депозиты которого уменьшились на 11 миллиардов рублей. Третьим и четвертым по снижению депозитов стали Почта Банк и Ренессанс Кредит, а снижение у них составило 9 и на 7 миллиардов рублей соответственно.

Лидером по относительному приросту среди ТОП-100 банков по объему вкладов стал банк Оренбург. В первом квартале депозиты у этого банка выросли более чем на 50%. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, значительный рост депозитов связан с присоединением в начале года банка Русь, а без учета объединения банк Оренбург характеризовался бы снижением депозитов. Вторым по темпам прироста депозитов среди крупнейших стал Экспобанк, прирост вкладов у которого составил 37%. Третье и четвертое место в числе крупнейших заняли банк Объединенный капитал и банк Международный финансовый клуб, прирост вкладов у которых составил 34% и 26% соответственно.

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, ситуация с коронавирусом продолжит негативно влиять на динамику вкладов в краткосрочной перспективе. Правда, пока рано прогнозировать сроки окончания кризиса в России и в мире, поэтому прогноз по восстановлению реально роста депозитов пока также неопределенный.

Рейтинг банков по объему вкладов на 1 апреля 2020 года в PDF-формате >>