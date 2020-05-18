МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ.Объем операций Банка России по продаже валюты на внутреннем рынке с расчетами 15 мая составил 11,4 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.

ЦБ использует для этих операций сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.

ЦБ 10 марта начал упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила для поддержания финансовой стабильности в РФ.

Помимо этого с 19 марта ЦБ продает дополнительные объемы валюты из ФНБ для реализации сделки по Сбербанку. Эти продажи проходят в случае цены нефти Urals ниже 25 долларов за баррель.

Исходя из раскрываемых ЦБ данных, эти дополнительные продажи не осуществляются начиная с 12 мая, когда проводились операции с расчетами 13 мая. С этого дня ежедневно продавалась валюта на 11,4 миллиарда рублей, как и "заказывал" Минфин по бюджетному правилу.

Согласно сообщению министерства, объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 13 мая по 4 июня 2020 года составит 193,1 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 11,4 миллиарда рублей.