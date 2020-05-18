МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Александр Тищенко, занимавший должность главного управляющего директора банка "Зенит", назначен председателем правления банка с 15 мая, говорится в сообщении кредитной организации.

"С 15 мая председателем правления ПАО "Банк Зенит" назначен Александр Тищенко. Соответствующее решение собрания акционеров кредитной организации вступило в действие после завершения реорганизации в форме присоединения ПАО "Спиритбанк" и АО "Банк Зенит Сочи" к ПАО "Банк Зенит", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в должности председателя правления Тищенко будет курировать работу всех подразделений и отвечать за операционное управление кредитной организацией и ее финансовый результат. "В развитии банк сфокусируется на укреплении позиций объединенного банка в регионах присутствия", — отмечается в релизе.

Тищенко с сентября прошлого года занимал должность главного управляющего директора банка и отвечал за обновление корпоративной стратегии банковской группы "Зенит". В апреле 2018 года он вошел в состав руководства банка в должности старшего вице-президента. Тищенко также принимал участие в процессе оздоровления банка, запущенном весной 2017 года.

Кроме того, совет директоров банка "Зенит" принял решение о прекращении полномочий врио председателя правления банка Михаила Степанова, занимавшего эту должность с января текущего года, в связи с расторжением трудового договора. Степанов покинет банк и продолжит карьеру в финансовом секторе, сообщает пресс-служба.

Ранее в мае банк "Зенит" сообщил о завершении процедуры по присоединению банка "Зенит Сочи" и Спиритбанка. С 12 мая 2020 года объединенные финансовые организации работают под одной лицензией. Объединенная база клиентов банка составила более 605 тысяч физических лиц и 19 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.

Банковская группа "Зенит" образована в 2005 году. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 апреля занимал 37-е место в банковской системе РФ.