МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Объем выданных в России потребительских кредитов в апреле упал вдвое в годовом выражении, до 215 миллиардов рублей, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

По предварительным данным ОКБ, банки в апреле выдали 661 тысячу нецелевых потребительских кредитов. "В сравнении с мартом 2020 года выдачи сократились на 56% по количеству и на 55% по объему. По отношению к апрелю 2019 года — на 55% по количеству и на 51% по объему", — говорится в сообщении.

Наибольшее количество кредитов за апрель текущего года было выдано в Москве (29 тысяч), Московской области (27 тысяч), Санкт-Петербурге (20 тысяч), Свердловской области (20 тысяч), Краснодарском крае (19 тысяч) и Башкирии (18 тысяч).

Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику сокращения продемонстрировали Краснодарский край (-65%), Пермский (-64%) и Ставропольский (-62%) края, республика Татарстан (-62%), Тюменская область (-61%). Число выданных потребкредитов в Москве снизилось на 59%, Московской области — на 60%, Санкт-Петербурге — на 54%.

По словам генерального директора ОКБ Артура Александровича, падение отчасти обусловлено снижением доступности офисов кредитных организаций из-за карантинных мер в связи с коронавирусом, а также ужесточением кредитных политик банков. "Небольшой рост средней суммы кредита обусловлен тем, что банки стали меньше кредитовать рискованных заемщиков, которым ранее выдавали лишь небольшие кредиты. Мы ожидаем, что возвращаться к прежним темпам кредитования банки будут по мере восстановления экономики", — отметил он.