МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Сбербанк реструктурировал 50,8 тысячи корпоративных кредитов на 113 миллиардов рублей, такие данные приводит пресс-служба Сбербанка со ссылкой на вице-президента Сергея Бессонова.

"Объём реструктурированной задолженности составляет 113 миллиардов рублей по 50,8 тысячи сделок", — говорится в материалах.

Количество заявок на реструктуризацию превысило 88,3 тысячи, 49,1 тысячи компаний подали заявку на реструктуризацию, при этом более 68% (33,4 тысячи) из них — из пострадавших отраслей. Как отмечается в презентации, высокий спрос на реструктуризацию — в ритейле, перевозках, общепите, отрасли бытовых услуг населению.