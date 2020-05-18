МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Компания "Дом.РФ" утвердила программу выкупа нераспроданных квартир у застройщиков в рамках господдержки жилищного строительства, сообщила пресс-служба компании.

Ранее программу выкупа нераспроданного жилья у застройщиков в качестве меры по стабилизации строительной отрасли предложил президент России Владимир Путин. Оператором программы назначена компания "Дом.РФ", получившая госгарантии Минфина на 50 миллиардов рублей.

"Мы утвердили программу по выкупу жилья на 50 миллиардов. Большое внимание будет уделяться ситуации в регионах. Если какой-то субъект РФ хочет предложить в качестве "пилота" по выкупу свой регион, то мы готовы обсудить эту возможность", — цитирует пресс-служба слова гендиректора "Дом.РФ" Виталий Мутко на онлайн-совещании с руководителями региональных фондов дольщиков и министерств строительства.

Как указывается в сообщении, выкупать будут только стандартное жилье, строящееся и по старым правилам, и с использованием эскроу-счетов, а выделенное финансирование распределят по регионам пропорционально объему строительства. Затем приобретенные квартиры предполагается продавать на аукционах.

"В первую очередь будут рассматриваться дома тех застройщиков, которые предложат больший дисконт. Критерии участия будут определены отдельным решением правления "Дом.РФ", — говорится в сообщении.

Как добавляется в нем, помимо открытой продажи на аукционах выкупленные квартиры также будут предлагать приобрести субъектам РФ, например, для реализации программ расселения аварийного жилья.