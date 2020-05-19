МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. ВТБ решил запустить рефинансирование кредитов других банков с каникулами по платежам, сообщил журналистам заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников в ходе видеоконференции.

"Заметив, что не все банки оперативно реагируют на постановления правительства и решения президента, например, в части предоставления государственных каникул, мы первыми на рынке разработали новый продукт по автокредитованию, который позволит рефинансировать кредиты сторонних банков с каникулами по платежам. В конце мая уже запустим его", — рассказал Печатников.

"По кредитам наличными сформулируем аналогичное предложение в июне. Думаю, что и по ипотеке, в ближайшее время предложим похожую программу. Это позволит помочь клиентам на период самоизоляции, возможного сокращения доходов и потери места работы, а нам даст возможность, поддержав этих заемщиков, расширить свою клиентскую базу", — добавил он.