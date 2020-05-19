МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по ходатайству Агентства по страхованию вкладов (АСВ) наложил арест на имущество Александра Миракова, бывшего председателя правления и совладельца акционерного коммерческого инновационного банка "Образование", в пределах суммы 18,5 миллиарда рублей.

Как передает корреспондент РИА Новости из суда, данная обеспечительная мера принята в рамках обособленного спора о привлечении Миракова к субсидиарной ответственности по долгам подконтрольной кредитной организации. Рассмотрение этого вопроса по существу ранее было назначено на 25 июня.