КИЕВ, 19 мая — ПРАЙМ. Парламент Украины на заседании во вторник отказался отменить закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.

Отмену голосования за документ поддержали лишь 78 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Рада Украины 13 мая приняла закон, который сделает невозможным возврат Приватбанка его бывшему владельцу, украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.

После этого внефракционные депутаты зарегистрировали проект постановления об отмене голосования за этот закон, считая, что он противоречит конституции. Согласно процедуре, спикер парламента не может подписать закон и передать его президенту, пока Рада не рассмотрит это постановление. Ранее лидер фракции "Батькивщина" в Раде Юлия Тимошенко заявила о намерении обратиться в Конституционный суд относительно закона о банковском регулировании.

Принятие этого документа является критически важным для продолжения сотрудничества Киева с Международным валютным фондом и Всемирным банком, в поддержке которых страна сейчас нуждается. Коломойский уже заявил, что обратится в ЕСПЧ из-за закона, мешающего ему судиться за Приватбанк на Украине.

Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Министерство финансов Украины сообщало, что правительство страны планирует завершить переговоры с МВФ о новой программе к концу мая, формат ее еще обсуждается. Украина обсуждает с МВФ программу финансирования stand-by на сумму 5 миллиардов долларов в течение 2020-2021 годов.