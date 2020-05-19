МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Мосбиржи, получил статус сервис-бюро системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России и рассчитывает на подключение к услуге малых и средних банков и компаний, говорится в сообщении депозитария.

"Для НРД СПФС – это новый канал взаимодействия. В первую очередь мы будем предлагать новую услугу нашим текущим клиентам сервис-бюро SWIFT, а это около 70 организаций в РФ и СНГ… Наша задача – сделать одно удобное и безопасное приложение (messaging hub), которое будет поддерживать разные дистанционные каналы (СПФС, SWIFT и Транзит)", — приводятся слова управляющего директора по технологическим сервисам НРД Александра Нама.

Как уточняется в пресс-релизе, услуга сервис-бюро будет интересна малым и средним банкам РФ, банкам ЕАЭС и российским корпорациям. Ключевое преимущество сервиса – это снижение расходов клиентов на создание и поддержание инфраструктуры, указывается там же.

НРД предлагает взаимодействие с организациями-пользователями СПФС через независимую технологическую платформу, обеспечивающую быстрое и безопасное взаимодействие участников. Минимальный функционал сервис-бюро СПФС будет включать автоматическую конвертацию форматов и передачу финансовых сообщений, говорится в сообщении.

СПФС была создана Банком России в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы SWIFT. Сама система в октябре 2014 года заявляла, что испытывает давление со стороны ряда государств, настаивающих на ее присоединении к санкциям против РФ, однако не намерена поддаваться.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 10,8 тысячи крупнейших организаций в более чем 200 странах.