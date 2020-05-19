МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Ожидания российских семей относительно изменения материального положения в следующем месяце становятся чуть менее пессимистичными, свидетельствуют данные исследования, проведенного в первую неделю мая компанией "инФОМ" по заказу ЦБ РФ.

Так, доля семей, ожидающих ухудшения материального положения, сократилась до 26% с 32% в предыдущем исследовании в середине апреля. А еще в начале апреля эта доля составляла 36%. "Ожидания относительно изменения материального положения семьи в следующем месяце становятся чуть менее пессимистичными", — отмечают аналитики.

Также наметилось и еще одно статистически значимое позитивное изменение: доля россиян, ожидающих улучшения материального положения семьи через год, выросла в начале мая до 23% с 20% на начало апреля. Неопределенными ожидания остаются у 25% опрошенных, каждый третий (34%) ожидает, что материальное положение семьи через год существенно не изменится, и почти каждый шестой – что оно ухудшится (18%).

Большинство респондентов (54%) говорят о неизменности материального положения, 43% – об ухудшении, в том числе 32% – о серьезном ухудшении. Улучшилось материальное положение лишь у 3% опрошенных. Если сравнить данные с началом апреля то доля тех, чье материальное положение не изменилось, сократилась на 5 процентных пунктов, а доля тех, у кого оно ухудшилось, выросла на 7 процентных пунктов.

Инфляционные ожидания россиян на ближайший месяц упали: если в апреле более 40% граждан предполагали через месяц более высокий темп роста потребительских цен, то в начале мая этот показатель снизился до 34%, свидетельствуют данные опроса.

Телефонный опрос проводился с 30 апреля по 7 мая, в нем приняли участие 1535 респондентов от 18 лет и старше из 464 городских и не менее 268 сельских населенных пунктов в 83 субъектах РФ.

"По итогам трех телефонных опросов можно сказать: в первые недели введения ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса напряженность инфляционных ожиданий на ближайший месяц была повышенной, однако к началу мая она начала снижаться. Если в первой и второй половинах апреля 43% и 41% опрошенных соответственно говорили о том, что через месяц они ожидают более высокой инфляции, то в начале мая этот показатель снизился до 34%", — говорится в документе.

Одновременно с этим с начала апреля на 6 процентных пунктов увеличилась доля тех, кто ожидает, что уровень инфляции через месяц не изменится (20%), и на 3 процентных пункта снизилась доля затруднившихся ответить (13%).

При этом долгосрочные инфляционные ожидания практически не меняются: 37% опрошенных ожидают заметно более высокого, чем сейчас, роста цен через год, 16% – немного выше, 11% – примерно такого же, 4% – замедления инфляции и 3% – ее отсутствия.

Кроме того, по данным исследования, оценки наблюдаемой инфляции пока существенно не меняются, заметны лишь некоторые колебания в оценках роста цен на отдельные товары, связанные с нарастанием и ослаблением спроса в отношении наиболее востребованных из них в период ограничительных мер, а также с сезонным изменением цен на продукты питания.