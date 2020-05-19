МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Сбербанка перенес годовое собрание акционеров банка на 25 сентября с 26 июня, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

Сбербанк уже переносил дату проведения годового общего собрания акционеров, изначально планировалось провести его 24 апреля.

"Оно назначено на 25 сентября", — сказал Греф.

Президент России Владимир Путин в середине мая поручил правительству принять решения для переноса сроков проведения годовых собраний акционеров банков с госучастием на третий квартал 2020 года.

Сбербанк соберет набсовет во второй половине августа для определения размера дивидендов по итогам 2019 года, заявил также Греф.

"Размер, дивидендов, конечно, сейчас не был определен, мы договорились, что во второй половине августа будет собран накануне собрания акционеров еще один совет директоров, который определит размер дивидендов, который будет подлежать выплате. С 25 числа до 15 октября мы выплатим нашим акционерам дивиденды", — сказал он.

Греф отметил, что размер дивидендов Сбербанка за 2019 год будет зависеть от последствий коронавируса, но вероятность выплаты в 50% прибыли по МСФО остается. "Я бы сейчас не брался оценивать вероятность (что Сбербанк может выплатить дивиденды в 50% от прибыли – ред.), это будет зависеть, конечно, от последствий коронавируса. Но я бы сказал так, что такая вероятность есть", — ответил Греф на соответствующий вопрос.