МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Банки с универсальной лицензией на фоне ситуации с коронавирусом попросили ЦБ РФ о переносе срока обязательного подключения к Системе быстрых платежей с 1 октября 2020 года на 1 октября 2021 года, говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Система быстрых платежей (СБП) была запущена в конце января 2019 года. С ее помощью россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. По закону, банки с универсальной лицензией должны стать участниками системы до 1 октября текущего года, а системно значимые кредитные организации должны были присоединиться еще в прошлом году.

"Кредитные организации просят рассмотреть возможность переноса срока обязательного обеспечения возможности для своих клиентов делать переводы через СБП на 1 октября 2021 года. К этому времени кредитные организации надеются вернуться к нормальному режиму работы и преодолеть последствия пандемии COVID-19", — сказано в письме ассоциации.

Банки с универсальной лицензией, особенно малые и средние, сообщают в АБР о сложностях, возникающих при присоединении к СБП на фоне коронавируса. По оценкам банков, прямые затраты на подключение к системе могут составить минимум от 3 до 5 миллионов рублей, а в некоторых случаях, при закупке дополнительного оборудования, превосходить 10 миллионов рублей.

"В условиях снижения потребительского спроса, уменьшения транзакционной активности, вступившего в действие законодательства о "кредитных каникулах" и повышенной волатильности на финансовом рынке многие небольшие кредитные организации оптимизируют свои бюджеты и переходят в режим экономии, в том числе в первую очередь направляют дополнительные средства на реструктуризацию выданных клиентам кредитов", — обращают внимание авторы письма.

Кроме того, установка оборудования и настройка программного обеспечения требуют очного присутствия сотрудников, что на фоне распространения инфекции создает дополнительные риски заражения.

В пресс-службе ЦБ РФ РИА Новости сообщили, что сроки подключения банков к Системе быстрых платежей желательно сохранить без изменений, большинство кредитных организаций планируют подключиться к системе в установленные сроки.

"Сроки подключения банков к СБП, установленные еще в прошлом году (1 октября 2020 года для банков с универсальной лицензией), желательно сохранить без изменений, так как этот функционал необходим прежде всего нашим гражданам", — сообщил регулятор.

"По нашей информации, большинство банков планируют подключиться в эти сроки. При этом уже сегодня в СБП участвуют порядка 60 банков, из них 11 — это системно значимые, крупнейшие игроки. Также более 180 кредитных организаций проводят мероприятия по подключению к системе", — добавили в ЦБ.

На сегодняшний день Система быстрых платежей Банка России — это сервис, который позволяет гражданам мгновенно, легко и удобно переводить средства по номеру мобильного телефона между счетами в разных банках-участниках СБП. Причем суммы до 100 тысяч рублей в месяц банки переводят через СБП бесплатно, а комиссия банков за переводы свыше этой суммы не может превышать 0,5% от перевода (но не более 1,5 тысячи рублей).

"Это важно как в текущей ситуации пандемии коронавируса, так и в целом, учитывая социальную значимость такой услуги", — подчеркнул регулятор.