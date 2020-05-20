МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Сбербанк собрал уже почти 93 миллиона рублей на благотворительной платформе для сбора средств на поддержку создания вакцины от коронавируса, сказал РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.

В конце апреля Сбербанк заявил, что направит более 3 миллиарда рублей на борьбу с пандемией, в том числе на создание и производство вакцин и лекарств против вируса, а также на создание условий их доступности для россиян.

"Кроме того, мы обеспечили технологическую платформу для сбора пожертвований, и сегодня любое физическое или юридическое лицо может присоединиться к нашей благотворительной программе "Остановим коронавирус вместе" и тем самым внести свой вклад в борьбу с эпидемией. При этом банк удвоит все взносы, сделанные клиентами. Сбор средств ведет благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее", — рассказал Кузнецов.

"С учетом удвоения пожертвований банком собрано уже свыше 92,7 миллионов рублей. Мы благодарны всем, кто поддержал наш призыв, и очень рады, что он был услышан. Акция продлится до 12 июня, и мы рассчитываем собрать значительно больше средств", — отметил Кузнецов.

По его словам, взносы граждан и компаний будут направлены на поддержку проектов российских научно-исследовательских институтов и организаций по созданию, производству и обеспечению доступности вакцин и лекарств от коронавируса, а также на другие профилактические и лечебные мероприятия, которые помогут остановить эпидемию.