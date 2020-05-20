МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль Qiwi в первом квартале 2020 года увеличилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 1,754 миллиарда рублей, сообщила компания.

Общая чистая выручка выросла на 17%, до 6,26 миллиарда рублей, чистая выручка в сегменте платежных сервисов увеличилась на 10%, до 5,321 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA снизилась на 2%, до 2,298 миллиарда рублей.

Совет директоров Qiwi одобрил дивиденды в 0,14 доллара на акцию по итогам первого квартала 2020 года, сообщается в релизе компании.

"После утверждения финансовых результатов за первый квартал 2020 года и с учетом текущей операционной среды наш совет директоров одобрил дивиденды в размере 14 центов на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 2 июня 2020 года, компания намерена выплатить дивиденды 4 июня 2020 года. Держатели американских депозитарных акций (ADS) получат дивиденды вскоре после этого", — отмечается в релизе компании.

В марте Qiwi утвердил целевой уровень дивидендов на 2020 год в размере не менее 50% прибыли против 65-85% прибыли в 2019 году.

Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.