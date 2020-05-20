МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Сбербанк с 21 апреля выдал 4,6 тысячи льготных ипотечных кредитов на покупку жилья в новостройках со ставкой 6,4% на общую сумму 10,1 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе банка.

Правительство РФ в конце апреля запустило льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках. Льготную ипотеку можно будет взять в срок до 1 ноября, а процентная ставка сохраняется на весь срок кредита. При этом первоначальный взнос по ипотеке должен быть не менее 20%.

"С 21 апреля 2020 года Сбербанк через сервис "Домклик" принял 34 023 заявки на сумму 75 миллиардов рублей по программе господдержки с льготной ставкой 6,4% годовых. Выдано уже – 4 588 кредитов, на сумму 10,1 миллиарда рублей", — сообщили в кредитной организации.

По 8% всех заявок приходится на Москву и Санкт-Петербург, 6% заявок поступило от жителей Московской области, а 1% подали жители Ленинградской области. Остальные 77% заявок поступили из других регионов страны.

Отмечается, что средняя сумма запрашиваемого кредита в Москве составляет 3,8 миллиона рублей, в Московской области — 3,1 миллиона рублей, в Санкт-Петербурге — 2,8 миллиона рублей и в Ленинградской области — 2,53 миллиона рублей. В остальных регионах россияне в среднем берут на ипотеку 1,8 миллиона рублей.

Кроме того, в банке продолжают работать и две другие программы льготного кредитования. С конца прошлого года по программе дальневосточной ипотеки Сбербанк через сервис "Домклик" принял 16 554 заявки на сумму 54 миллиарда рублей, но пока выдал только 4,3 тысячи кредитов на общую сумму 14,7 миллиарда рублей. Самая высокая запрашиваемая средняя сумма по данной программе — в Якутии, жители региона в среднем берут 3,9 миллиона рублей на ипотеку. Самая низкая средняя сумма кредита (2,2 миллиона рублей) — в Магадане.

По программе льготной ипотеки для семей с детьми кредитная организация с начала года приняла 16,7 тысячи заявок на сумму 50,2 миллиарда рублей, но выдала пока только 6 254 ссуды на сумму 17,4 миллиарда рублей. Средняя сумма запрашиваемого кредита по данной программе в Москве достигает 5,2 миллиона рублей, в Московской области — 3,8 миллиона рублей, в Санкт-Петербурге — 3,6 миллиона рублей, Ленинградской области — 2,7 миллиона рублей. В остальных регионах средняя сумма ссуды составляет 2,6 миллиона рублей.