МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Сафмар Финансовые инвестиции" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2019 год, говорится в сообщении компании.

В частности, совет директоров рекомендовал акционерам на годовом собрании, которое пройдет 10 июня в форме заочного голосования, не распределять прибыль, полученную по итогам 2019 финансового года, и дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям общества по результатам 2019 финансового года не выплачивать.

Кроме того, акционеры рассмотрят 10 июня крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Все 11 действующих членов совета директоров компании выдвинуты в качестве кандидатов в новый состав совета: Михаил и Саид Гуцериевы, финансовый директор "Сафмар Финансовые инвестиции" Олег Андриянкин, профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин, президент Финансового университета при правительстве РФ Алла Грязнова, генеральный директор компании Авет Миракян, гендиректор ООО "Корпоративные инвестиции и технологии" Илья Михайленко, бывший вице-президент Бинбанка Александр Мякенький, бывший управляющий директор московского филиала Standard & Poor's Сергей Назаров, гендиректор "М.Видео" Билан Ужахов и председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк.

По итогам 2018 года компания выплатила дивиденды в размере 14,5 рубля на акцию (всего на 1,6 миллиарда рублей), за 2017 год — 30,25 рубля на акцию (всего на 3,38 миллиарда рублей с учетом дивидендов по итогам 9 месяцев в 13 рублей на акцию). По итогам 2014-2016 годов компания дивиденды не выплачивала.

Холдинг "Сафмар Финансовые инвестиции" входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Инвестиционный портфель холдинга состоит из российских компании? и объединяет лизинговые, страховые и пенсионные активы: 100% ЛК "Европлан", 49% САО "ВСК", 100% НПФ "Сафмар" и 75% "Директ Кредит Центр".