МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Если вас по ошибке оштрафовали за нарушение режима самоизоляции, обжаловать решение можно в суде или в органе, составившем протокол, предъявив действующий пропуск или доказательства, подтверждающие обстоятельства выхода из дома без него, рассказала агентству "Прайм" адвокат, партнер юридической группы "Гришин, Павлова и партнеры" Полина Павлова.

Задержать за нарушение самоизоляции могут только в случае, если у вас не будет при себе паспорта, добавила эксперт. Если личность установить можно — составят протокол на месте. "Следует учитывать, что вы имеете право свободно передвигаться без оформления пропуска в некоторых случаях: обращение за медицинской помощью, посещение магазина, аптеки…", — пояснила Павлова.

"Если сотрудники полиции или иных органов останавливают для выяснения причины нахождения на улице, вы должны показать пропуск или пояснить, в каких целях вы покинули место проживания. Если, несмотря на объяснение, будет составлен протокол об административном правонарушении, его можно обжаловать", — добавляет эксперт.

В качестве доказательств, по словам Павловой, необходимо приложить пропуск (если он был действителен, а протокол все же составили), документы, подтверждающие обстоятельства выхода из дома без пропуска: доказательства наличия собаки, доказательства нахождения с ней в пределах 100 метров от дома, доказательства состояния здоровья, требующего посещения врача.

Затем дело, в зависимости от статьи, будет рассмотрено либо районным судом, либо органом, составившим протокол об административном правонарушении.

"Если вас оштрафовали во время поездки на автомобиле с действительными пропуском, обжаловать постановление можно в МАДИ в течение 10 дней, приложив все имеющиеся у вас доказательства действительности пропуска на автомобиль: скриншоты QR-кода, скриншоты результата проверки пропуска", — пояснила Павлова.

Однако получить по ошибке штраф можно и не выходя из дома. Недавно власти Москвы выписали штраф за нарушение режима Ирине Карабулатовой, которая из-за болезни уже год не покидает квартиру. На жалобу на странице в Facebook обратили внимание в Главконтроле и аннулировали штраф. Но позже снова оштрафовали за то же нарушение.

На 1 мая в Москве за нарушение режима самоизоляции выписали более 30 тысяч штрафов. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы (Главконтроль) Евгений Данчиков. Он отметил, что количество нарушений по нахождению на улице без оснований остается на прежнем уровне​