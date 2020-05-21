МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Российский рынок корпоративного долга в момент турбулентности замирает, к хорошим темпам размещения он вернется в начале осени, заявил в интервью РИА Новости вице-президент Сбербанка, директор департамента ключевых клиентов Алексей Гренков.

"Публичный рынок корпоративного долга в момент турбулентности объективно замирает. Если посмотреть ретроспективно на последние несколько недель, то было несколько размещений российских корпораций, которые получили неплохие уровни ставок", — сказал он.

Гренков предположил, что во многом рынок сейчас замер, потому что существуют большие ожидания по дальнейшему снижению ключевой ставки (ЦБ, сейчас 5,5% — ред.). "Те заемщики, которые могли бы сейчас выйти с размещениями, могут откладывать их, чтобы поймать более хороший рынок", — пояснил он.

Вице-президент Сбербанка считает, что размещения возобновятся, когда у участников рынка возникнет понимание потенциала снижения ключевой ставки. "Какой смысл сейчас у компании выходить на рынок для привлечения, зная, что уже через месяц ставка может снизиться еще на 50-100 базисных пунктов (до 5-4,5% — ред.)? Имеет смысл подождать. В этой связи, я думаю, рынок вернется к хорошим темпам в начале осени", — заключил Гренков.

ЦБ в апреле снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в мае сообщила, что ЦБ допускает вариант снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт на следующем заседании в июне.